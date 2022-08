Randonnée à cheval : en selle vers les sommets !

Ils tirent leur révérence à la vallée, à ce monde parfois trop peuplé. Au royaume des crêtes et des sommets, ils marchent depuis des heures. En leur compagnie, vous aurez le souffle coupé. Ce jour-là, à Valfréjus (Savoie), Stéphane et ses cavaliers empruntent la ligne Maginot. Partout autour, des forts construits en 1931 pour protéger le royaume de Savoie d'une invasion italienne. Nous découvrons l'histoire des Alpes au cœur d'une aventure vertigineuse. Pour Manon, quatorze ans, il faut s'affranchir du vide et de toutes les peurs qui empêchent d'avancer. Ce n'est pas évident aussi pour ces anciens chevaux de compétition. Ici, ni saut d'obstacle ni galop, mais beaucoup de dénivelés. Cela tombe bien, le lac de Punta Bagna est en vue. De quoi se rafraîchir les sabots et profiter du panorama. Là-haut, à 2 737 mètres d'altitude, ils réalisent les derniers efforts de la journée, sans doute les plus difficiles. Et devant les cavaliers se dresse le refuge où ils passeront la nuit. Brice Marçais les accueille dans son paradis. Du massif des Écrins jusqu'à la Vanoise, le spectacle est là. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand