Randonnée en VTT électrique : moins d'efforts pour mieux profiter de la nature

Le VTT électrique facilite les déplacements à la campagne ou à la montagne. La pratique idéale pour les moins téméraires, et qui se développe depuis trois ans sur les hauts plateaux de la Haute-Loire. D'ailleurs, le département propose une balade accompagnée à 25 euros pour dynamiser l'activité touristique. Le principe est simple : chacun a le choix de régler son assistance, du mode Eco au mode Sport, avant de partir sur les sentiers de randonnée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.