Randonnée : les bâtons ravagent les sentiers

Les randonneurs ne peuvent plus s'en passer. Le bâton de marche est devenu un incontournable sur les sentiers. Le problème, c'est qu'il détériore le sol et écrase la végétation. "Quand il y a une dizaine de randonneurs qui passent, ça va. Mais quand il en passe 200 par jour, ça devient un problème", explique l'un d'entre eux. Face à l'érosion des sols, le maire de Saint-Nazaire a décidé d'imposer des protections sur les bâtons. "Ce n'est pas bon pour la biodiversité. Il y a beaucoup d'animaux sous nos pieds", explique David Samzun. Depuis deux mois, sur des sentiers, les randonneurs ont donc l'obligation d'équiper leur bâton d'un capuchon en caoutchouc. A noter que 400 000 personnes fréquentent chaque année un chemin de randonnée. Résultat : des millions de marques sur les sentiers. Grâce à ces protections, les sols sont donc mieux protégés. Dans un magasin spécialisé, la demande d'embout a augmenté de 50% en un an. Par ailleurs, six communes françaises ont déjà adopté cette mesure. D'autres envisagent de suivre le pas. TF1 | Reportage J. Roux, A. Benaouina, A. François-Poncet