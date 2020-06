Randonnées : le rire au sommet

En cette période post-covid, le rire est excellent pour le corps et pour l'esprit. Au cœur du parc national de la Vanoise, tout commence comme une randonnée classique. Très vite, la marche prend une tournure originale, pour une grande partie de rigolade à 1 800 mètres d'altitude. C'est bien connu, le rire est contagieux et la physiologie ne fait aucune différence entre un rire naturel et forcé. Et les deux font du bien. Le seul mot d'ordre est que le ridicule ne tue pas, il soigne.