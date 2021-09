Rapatriement des franco-afghans : des négociations en cours au Qatar

Les yeux rivés sur la télévision afghane, il guette un signe, une raison d'espérer que très vite, il retrouvera sa femme et ses trois enfants bloqués à Kaboul depuis un mois. Huit ans qu'ils vivent à Rennes, Ahmad Fawad gère une entreprise d'emballage alimentaire. Pourtant, sa famille n'a pas pu quitter Kaboul avec les autres résidents français il y a deux jours. Il est d'autant plus inquiet qu'il y a un temps, il a été plus longtemps interprète pour l'armée française. Il craint désormais des représailles. Seuls leurs appels quotidiens lui donnent la force de tenir. "Malgré qu'ils soient coincés dans la maison, au moins ils sont vivants", confie-t-il. Les larmes d'un père impuissant. "Ils me manquent beaucoup", ajoute-t-il. À Rennes, une trentaine de franco-afghans et d'Afghans manquent à l'appel, dont deux enfants scolarisés ici. Une élève de CM2, a elle aussi, passé ses vacances à Kaboul. Avec ses parents, ils sont rentrés juste à temps, mais son meilleur ami n'était pas en classe à la rentrée.