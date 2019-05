Qui est Raphaël Glucksmann, tête de liste Place publique-PS aux européennes ?

Les candidats aux élections européennes avaient jusqu'à vendredi 3 mai 2019 à 18h pour déposer leur dossier. Il n'y en a jamais eu autant dans notre pays. Pour ce scrutin, au total 33 listes vont s'affronter le 26 mai prochain. L'une d'elles rassemble le Parti socialiste et le mouvement Place publique avec comme tête de liste Raphaël Glucksmann. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.