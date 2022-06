Rassemblement de scouts, la nuit à Chambord

La nuit a été courte chez les éclaireurs, mais réparatrice. Ce dimanche matin, tout le monde affiche un sourire et une bonne humeur. La journée s'annonce chargée. Pour les chefs de patrouille, c'est l'occasion de revenir sur les événements d'hier. Tenir malgré les épreuves et surtout s'adapter, telle est la devise des Scouts unitaires de France. Samedi soir, la veillée initialement prévue a été modifiée. Pas de spectacle sur la scène abîmée par l'orage, mais une pièce jouée en direct par des comédiens et retransmise sur une fréquence radio spécialement attribuée pour l'occasion. Malgré la pluie, l'ambiance n'est jamais retombée. Un défouloir après une journée chaotique, notamment pour les plus jeunes les louveteaux. Ils avaient été évacués en urgence samedi après-midi. Environ 12 000 enfants ont été mis à l'abri dans le Château de Chambord sous ordre de la préfecture. L'élan de solidarité était remarquable. Les activités ont repris ce dimanche. Ce soir, ils seront 33 000 réunis pour la première fois. TF1 | Reportage L. Adda, B. Rey