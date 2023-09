Rassemblement évangélique : 6 000 caravanes dans un village

Sur place, 4 500 caravanes, plus de 20 000 personnes. C'est une véritable petite ville qui s'est installée pour une semaine sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin. Mais tout autour, ce ne sont que des villages de quelques centaines d'habitants. À Grostenquin, ce dimanche matin, les footballeurs regrettaient d'avoir subi quelques dégradations, mais c'est surtout les problèmes de circulation qui inquiètent. Sur la base, les Tsiganes, venus de toute l'Europe, ont commencé leur rassemblement évangélique, comme ils le font chaque année. Toujours avec la même ferveur, en regrettant les craintes des habitants des alentours. L'État a pourtant mis les moyens pour limiter tous les désagréments : près de 400 gendarmes et CRS pour le maintien de l'ordre, ainsi qu'une trentaine de pompiers, médecins et secouristes disponibles jour et nuit. Pour l'instant, quelques infractions routières et atteintes à l'environnement ont été relevées. De leur côté, les Tsiganes rappellent que le rassemblement et les offices sont ouverts à tous les publics. TF1 | Reportage V. Dietsch, B. Chorchi