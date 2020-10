Rassemblement sous restrictions sanitaires : qu'est-ce qui est autorisé et interdit ?

Sous un chapiteau, un rassemblement d'un millier de personnes a eu lieu ce samedi dans le Loiret. La préfecture a donné son aval en suivant les consignes du gouvernement à la lettre. L'événement est considéré comme non-festif, professionnel et dans un lieu privé. Celui-ci est donc autorisé, même dans les zones d'alertes, là où le virus circule le plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.