Rassemblements de rue : les policiers se montrent

aujourd'hui. L'après-midi, début avril, sur le canal Saint-Martin, un seul côté est au soleil. Mais la consommation d'alcool est théoriquement partout interdite. Les contrôles existent. Les gens sont simplement invités à aller boire ailleurs. La vente d'alcool, elle, est encore possible. "Je ne sais pas si boire un coca plutôt qu'une bière m'empêcherait d'avoir le covid ? Peut-être qu'il faut poser la question au gouvernement", lâche un habitant. Sur les quais, ce sont bien sûr les rassemblements de plus de six personnes qui sont les plus difficiles à faire respecter. Au péage de Dozulé dans le Calvados, des contrôles de gendarmerie ont été mis en place pour rechercher d'éventuels fraudeurs. Les déplacements pour confinement à long terme sont autorisés, pas les petits week-ends de trois jours. Retour dans la capitale, comme les forces de police ne peuvent être partout, rien n'a pu empêcher une commémoration originale des 150 ans de la Commune de Paris cet après-midi. Dans un respect relatif des gestes barrières et de la réglementation sanitaire qui théoriquement interdit les rassemblements sur la voie publique.