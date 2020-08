Rassemblements : deux poids, deux mesures ?

Grâce à une dérogation spéciale accordée par la préfecture de Vendée, 9 000 personnes ont pu assister samedi au spectacle de représentation de la Cinéscénie au Puy du Fou, alors que la capacité maximale pour un tel évènement est limitée à 5 000 personnes. Et depuis hier, les clubs de Marseille et de Bordeaux ont formulé au moins deux demandes de dérogation pour des matchs de Ligue 1, mais elles ont été refusées. Les organisateurs de spectacles et de grands rassemblements sont dans l'incompréhension. Comment expliquer cette différence de traitement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.