Le rat-taupe nu, la star des laboratoires

C'est la nouvelle star des laboratoires. Le rat-taupe nu fascine les chercheurs qui tentent de percer son mystère. Le métabolisme du rongeur est plein de promesses. Il résiste à toutes les maladies et ses cellules ne vieillissent jamais. L'animal est aussi capable de survivre pendant 18 minutes sans oxygène.