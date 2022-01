RATP : le recrutement du siècle

La RATP n'a jamais autant recruté : des cadres, des spécialistes de la cybersécurité et sur le terrain, des techniciens de maintenance, des conducteurs. Ces embauches sont indispensables pour les futures lignes du Grand Paris. Parmi ces nouvelles recrues, des agents de sécurité. Ils sont habillés comme des policiers, portent une arme, des menottes et peuvent fouiller les voyageurs. Leur mission est d'assurer la sécurité mais aussi contrôler les billets. En cas d'infraction, la RATP recrute encore une centaine d'agents de sécurité. La RATP cherche aussi des conducteurs ou conductrices de métro. C'est le cas notamment de Lydia qui effectue son dernier entraînement à bord de ce simulateur dans la vidéo en tête de cet article. Dans une semaine, elle terminera sa formation et sera aux commandes d'un vrai métro. Elle était secrétaire dans une auto-école et cherchait à faire carrière dans une grande entreprise. "J'ai envie d'un métier stable, d'avenir avec une possibilité d'évolution. Mais la rémunération est aussi forcément un point intéressant", dit-elle. Elle peut toucher jusqu'à 3 200 euros net sans les primes en fin de carrière. La RATP recrute également 450 agents de station. Au total, 6 700 embauches dont près de la moitié à l'étranger, en Italie ou en Egypte par exemple où l'entreprise a décroché de nombreux contrats. TF1 | Reportage F. Chadeau, J.Y. Mey