Rave-party à Lens : des habitants à bout de nerfs

La rave se déroule juste à côté des habitations, en pleine vile. Depuis vendredi, le volume sonore est assourdissant. Les riverains sont épuisés. "Avec une nuit sans dormir. Aujourd'hui, c'est le travail, donc c'est un petit peu compliqué. Je mets des boules Quies habituellement, mais même avec ça, on entend toujours le boom boom", déplore une habitante. Ils sont arrivés la nuit dernière. Des centaines de véhicules avec des enceintes, des groupes électrogènes, des stands afin d'installer une fête clandestine. Mais le site n'est pas destiné à accueillir du public, alors que 2 000 personnes s'y trouvent. Alors, le sous-préfet de Lens (Pas-de-Calais), Jean-François Raffy, a donc décidé de ne pas évacuer les lieux, mais de filtrer les entrées. "D'un côté, on a une rivière, d'un autre côté, on a une autoroute, d'un autre côté, on a une entreprise de métallurgie. Donc, c'est extrêmement délicat d'intervenir et d'évacuer parce qu'on pourrait avoir des effets plus catastrophiques", indique-t-il. Les organisateurs ont choisi un site en pleine agglomération pour permettre au plus grand nombre d'y participer et au secours d'intervenir plus rapidement, mais pas seulement. "C'est le bruit de la liberté. Il résonne de temps en temps et on est désolé si on a porté atteinte à leur liberté. C'est pour exprimer la nôtre", explique l'une des organisatrices. Les services de police demandent aux curieux et aux teufeurs de ne pas se rendre sur place au vu de la dangerosité du site. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire