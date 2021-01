Rave party à Lieuron : pourquoi l'intervention des policiers a-t-elle tardé ?

En ce qui concerne l'affaire de la rave party à Lieuron, il faut tout d'abord noter que les forces de l'ordre ont rencontré plusieurs difficultés, en premier lieu celle de retrouver sa localisation. Les gendarmes avaient en effet plusieurs pistes : en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan, ou encore en Loire-Atlantique. Alors, ils ont dû répartir leur effectif. Jeudi soir ils n'étaient environ que 200 gendarmes sur place lorsque sont arrivés des centaines de véhicules de fêtards bien décidés à s'installer. Face à la situation, les forces de l'ordre se sont laissés débordées. Elles ont essayé d'intervenir mais ont subi des tirs de projectiles. Trois gendarmes ont été légèrement blessés et un véhicule a été incendié. L'ordre a donc été donné de se replier et de se contenter de filtrer les axes routiers pour éviter que de nouveaux fêtards viennent sur les lieux. Le commandant a précisés qu'il était difficile d'intervenir de nuit surtout lorsque les jeunes sont en état d'ébriété. En ce qui concerne l'affaire de la rave party à Lieuron, il faut tout d'abord noter que les forces de l'ordre ont rencontré plusieurs difficultés, en premier lieu celle de retrouver sa localisation. Les gendarmes avaient en effet plusieurs pistes : en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan, ou encore en Loire-Atlantique. Alors, ils ont dû répartir leur effectif. Jeudi soir ils n'étaient environ que 200 gendarmes sur place lorsque sont arrivés des centaines de véhicules de fêtards bien décidés à s'installer. Face à la situation, les forces de l'ordre se sont laissés débordées. Elles ont essayé d'intervenir mais ont subi des tirs de projectiles. Trois gendarmes ont été légèrement blessés et un véhicule a été incendié. L'ordre a donc été donné de se replier et de se contenter de filtrer les axes routiers pour éviter que de nouveaux fêtards viennent sur les lieux. Le commandant a précisés qu'il était difficile d'intervenir de nuit surtout lorsque les jeunes sont en état d'ébriété.