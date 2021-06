Rave-party à Redon : l'évacuation des derniers participants terminée

Les fêtards ont fini par ranger le matériel avant d'évacuer les lieux par à peu près tous les moyens possibles. Sur place, CRS et gendarmes étaient particulièrement nombreux sur cet ultime assaut donné en fin d'après-midi. Ils étaient au moins 400, presque autant que le nombre de participants à la rave-party encore sur place. Pour forcer les derniers récalcitrants à partir, les forces de l'ordre ont détruit les enceintes et les groupes électrogènes. L'opération a duré 45 minutes. Une ultime intervention rapide et sans trop de violence, contrairement à la nuit de vendredi. Vendredi dernier, vers 22h30, les forces de l'ordre ont tenté une première tentative d'évacuation. Mais malgré l'utilisation massive de gaz lacrymogène, c'est un échec. Des échauffourées éclatent. Pendant plus de sept heures, les affrontements sont très violents. Plusieurs participants à la fête sont blessés. Les gendarmes affirment avoir répondu de manière proportionnée à des jets de cocktails molotov et de boule de pétanque. Cinq d'entre eux ont été blessés pendant la nuit. Ce samedi soir, une dizaine de participants à cette rave-party son en garde à vue.