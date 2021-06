Rave-party à Redon : ouverture d’une enquête judiciaire par le parquet de Rennes

Evacuation terminée à Redon, en Bretagne. Une fête sauvage a donné lieu à de violents affrontements avec les forces de l’ordre. Les derniers participants ont été dispersés par les CRS. Le dernier bilan donné par les autorités dénombre cinq interpellations, qui ont eu lieu dès la nuit du vendredi dernier et cinq nouvelles lors de la deuxième évacuation, qui s’est terminée par la fin de cette fête sauvage. Les opérations, à chaque fois plutôt violentes, ont fait beaucoup de blessés dont une dizaine de gendarmes et de nombreux participants à la fête, notamment ce jeune homme qui a perdu une main. Dès ce samedi matin, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet événement et savoir, entre autres, ce qui lui est arrivé. S’agit-il d’une grenade de désencerclement ou d’un pétard ? C’est le parquet de Rennes qui a été saisi de l’affaire et qui aura la lourde tâche de répondre à cette question.