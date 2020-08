Rave party à Toul : des rassemblements surveillés de près

Une nouvelle rave party sauvage s'est tenue ce week-end près de Toul en Meurthe-et-Moselle. Plus de 300 personnes avaient commencé à se réunir samedi soir. Les forces de l'ordre les ont délogé ce dimanche. Le matériel de sonorisation a été saisi. Ce sont des rassemblements de l'été qui inquiètent les autorités sanitaires. Dans l'Hexagone, ces fêtes se multiplient, alors que le nombre de cas positifs au coronavirus est à la hausse.