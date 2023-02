Rave-party : au milieu des habitations !

Un son sourd provient du fond des jardins des habitants de Loison-sous-Lens, et ça ne s'est pas arrêté depuis vendredi soir. Les riverains de cette rave-party sont à bout de nerfs. Cette fête clandestine a été organisée dans une friche industrielle en pleine agglomération. Impossible de l'évacuer, car le site est dangereux, mais la police a filtré les entrées pour limiter le nombre de participants. Et depuis ce dimanche matin, tous ceux qui en sortent sont contrôlés. "On a déjà procédé à deux interpellations et verbalisé un bon nombre de personnes pour usage de stupéfiants, port d'arme prohibé, outrage, etc", rapporte Jacques Billant, préfet du Pas-de-Calais (Hauts-de-France). Les organisateurs ont choisi ce site, car il est plus facile d'accès pour les participants, comme pour les secours. Mais aussi pour pouvoir faire la fête sans que la police ne puisse intervenir. La préfecture n'exclut pas une opération d'évacuation d'ici ce soir, ce qui permettrait aux riverains de pouvoir enfin dormir avant la reprise du lundi. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire