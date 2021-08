"Rave party" : le point sur la situation en Isère

En Isère, la fête dure toujours. Les gendarmes attendent encore avant d'intervenir, car l'opération semble délicate comme nous l'explique notre envoyée spéciale. "Aucune intervention des forces de l'ordre n'est prévue, car l'accès à cette partie est très compliqué. Pour arriver jusqu'ici, nous avons dû marcher pendant 30 min dans la forêt, escalader des barbelés et les chemins qui mènent à ce terrain vague sont de toute manière bloqués par des milliers de véhicules". "Ce sont plusieurs milliers de personnes qui se sont réunies pour cette "rave party" ici à Roybon. Le lieu de la fête a été communiqué au dernier moment et les fêtards sont arrivés tard dans la nuit. La fête a duré toute la journée de ce dimanche et elle pourrait se poursuivre au moins jusqu’à demain matin".