Ravitaillement dangereux sur la ligne de front en Ukraine

De l'aide humanitaire répartie en quelques sacs. Ce groupe de volontaires se prépare pour une livraison un peu spéciale. La mission est assez périlleuse. Il s'agit d'aller apporter des produits de première nécessité tout près de la ligne de front. Le front s'est, en effet, rapproché de la grande ville de Sloviansk. Les Russes occupent désormais toute la rive nord de la rivière Donets, qui constitue une barrière naturelle, mais peut-être plus pour très longtemps. Ce sont les villages situés tout près que les volontaires essaient de ravitailler. Mais à Sloviansk, la situation devient préoccupante. En attendant le retour de la première équipe, une deuxième distribution a lieu dans les quartiers de la ville, souvent désertés, mais pas toujours. Comme si les commandos russes pouvaient déjà s'infiltrer dans les zones résidentielles, l'escorte surveille le périmètre. Les habitants qui restent sont souvent les plus pauvres et les plus mal en point. Il est décidément de plus en plus difficile de secourir les civils près des zones de combat. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry, L. Lassalle