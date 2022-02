Rayan, l'espoir des secouristes

Entre les sauveteurs et Rayan, c'est une roche plus dure qui entrave les derniers efforts. Selon les médias locaux, il resterait à peine plus d'un mètre entre les secouristes et l'enfant de cinq ans, piégé dans ce puits depuis cinq jours. Malgré le froid glacial, des milliers de Marocains sont restés toute la nuit pour soutenir la famille. "C'est comme si l'un de nos propres enfants était tombé dan ce puits. Nous prions pour lui", confie l'un deux. C'est dans ce puits qu'il est tombé alors que son père tentait de le réparer. C'est aussi par là que de l'oxygène et de l'eau lui ont, depuis, été donnés. Ce puits fait 32 mètres de profondeur et 45 cm seulement de largeur. D'où la stratégie des sauveteurs : creuser un tunnel en biais, puis à l'horizontale, à l'aide de tubes en béton armé. La roche est en effet friable. Vendredi soir, un effondrement a fait craindre le pire. C'est tout le pays qui espère. Et au-delà des frontières, le sort de Rayan suscite une large émotion. Le monde suit ainsi en direct l'évolution des secours. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Jou