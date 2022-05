Rayons anti-gaspi : les hyper y gagnent aussi

Dans les rayons des grandes surfaces, ils sont désormais partout. Des produits étiquetés “date de consommation courte”, “à cuisiner rapidement” et au prix très attractif. Ce rayon rencontre tellement de succès que désormais, les magasins multiplient les initiatives comme cet étalage de fruits très mûrs, proposé en panier à 3,90 euros. Par contre, il faudra trier un peu les fruits. L'anti-gaspi est aussi un moyen pour les grandes surfaces de redorer leur image. Par exemple, ces bananes sont gratuites pour les enfants car elles se vendraient moins bien à l’unité. Toutes ces réductions ont un certain coût pour l'entreprise mais il est bien calculé. Le traditionnel moins 30% permettrait aux supermarchés de conserver une faible marge. Le taux de promotion peut varier jusqu’à moins 50% le jour où les produits arrivent à péremption. Tout pour éviter la poubelle. Depuis le 1er janvier 2022, les supermarchés ne peuvent plus jeter ou détruire leurs invendus. Tout est donné à des associations ou sur des applications pour éviter une amende de 15 000 euros par infraction. T F1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive