Réacteur d'un Boeing 777 en feu : pluie de débris sur Denver

"Oh mon Dieu !"... Sans comprendre, les habitants de Denver ont vu s'abattre sur eux une pluie de débris. Des morceaux d'avion se sont écrasés un à un dans les parcs et sur les routes, détruisant des voitures. L'entrée du réacteur s'est plantée devant une maison. "J'ai cru que le vent venait d'emporter le trampoline de mon voisin parce que j'ai vu du métal par la fenêtre. L'arbre m'empêchait de voir plus, alors je suis sorti. Et waouh, c'était un morceau d'avion", raconte Kirby Klements. Un autre élément a même transpercé le toit d'une habitation. Le propriétaire, qui était en train de cuisiner, l'a évité de peu. En l'air, les passagers du Boeing 777-200 de la compagnie United Airlines n'étaient pas plus rassurés. "On a senti un boum et l'avion s'est mis à trembler très fort, ça n'arrêtait pas. Personne ne comprenait ce qui se passait jusqu'à ce qu'à ce qu'on regarde à l'extérieur", témoigne un Américain qui était à bord. Par son hublot, le passager a alors filmé l'un des deux réacteurs en feu. Celui-ci s'est désintégré en plein vol, dix minutes seulement après son décollage de Denver, direction Honolulu à Hawaï. Les pilotes ont vite signalé l'incident, et l'appareil est revenu à son point de départ sans encombre. Les causes de la panne sont pour le moment inconnues. Aucune victime n'est à déplorer.