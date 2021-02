Réacteur en feu : pluie de débris sur Denver

Pour les habitants de Denver, dans le Colorado, ce qui s'est passé samedi dépasse la fiction. Un des réacteurs du Boeing 777 de l'United Airlines qui partait en direction des plages d'Honolulu, à Hawaï, a pris feu. Alors que les passagers ont cru leur dernière heure arrivée, des morceaux entiers du réacteur sont tombés sur une zone résidentielle. Sur la terre ferme, les Coloradiens assistent à une pluie de débris. Ces derniers tombent dans la rue, écrasent la voiture et se plantent même devant les maisons. À bord de l'avion, au moment des faits, un passager est parvenu à filmer à travers son hublot le réacteur en feu. Les pilotes, eux, ont signalé le problème calmement : "nous avons une panne de réacteur. Nous devons faire demi-tour immédiatement". Ils reviennent donc à leur point de départ. Les 231 passagers et les dix membres de l'équipage sont sains et sauf. Selon Xavier Tytelman, consultant aéronautique et président d'Aviation NXT France, "il y a une grosse différence entre la perception du grand public qui se dit j'ai perdu un réacteur, on va au crash assuré, et la réalité dans laquelle, dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien parce qu'on a des avions qui sont conçus pour et des pilotes qui sont formés pour être capables de gérer cette situation".