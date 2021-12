Réalité virtuelle : les musées veulent vous en mettre plein les yeux

En un clin d'œil, en un battement d'aile, nous voilà transporté. Nous pouvons voyager dans chacun des univers que notre planète peut offrir. On s'oublie dans les profondeurs des Mers du Sud ou près des glaciers du grand Nord. Le Muséum d'Histoire naturelle s'ouvre à la modernité, en reproduisant fidèlement nos écosystèmes sur des écrans à haute définition. Tout y est, les ambiances sonores, et même les odeurs. Pour que la magie opère, le musée a fait appel à des start-ups spécialistes de la vidéo immersive. Leur promesse est de retranscrire au mieux l'atmosphère de chaque environnement, le moindre claquement d'un glacier qui fond, le plus infime mouvement d'insectes. Innover et vite car moins d'un Français sur deux fréquente les musées. Oubliez donc, vos airs faussement inspirés devant l'historique d'un tableau. Les scénographies ont changé. Chambord se visite désormais avec des lunettes 3D. On s'imagine au XVIe siècle, gravir ces escaliers autrefois fréquentés par François Premier, ou découvrir les cheminées qui surplombent le château avec une vue à 360°. Le musée de la Marine souffrait d'une fréquentation en berne. Dans 18 mois, il nous en mettra plein la vue. Dans la vidéo en tête de cet article, Vincent Campredon, directeur du Musée national de la Marine à Paris, nous décrit les innovations apportées pour attirer les visiteurs. Le gouvernement dépensera 400 millions d'euros d'ici 2025 pour la transition numérique des lieux de culture. TF1 | Reportage D. De Araujo, J.Y. Mey, A. Ponsar