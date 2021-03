Réanimation : pourquoi les malades du Covid sont-ils plus jeunes ?

Au Centre hospitalier sud francilien, le service réanimation est plein depuis un mois. Sur les 30 lits dont l'établissement dispose, 19 sont occupés aujourd'hui par des patients Covid-19, et quatre d'entre eux ont entre 30 et 50 ans. La majorité de ces malades présente des comorbidités comme l'obésité, l'hypertension ou le diabète. Mais pas seulement. "Des patients de 40 à 60 ans peuvent arriver en réanimation en détresse respiratoire, alors qu'ils n'ont pas de maladies particulières et qui ne sont pas spécialement en surpoids. Il y a une part génétique très probable évidemment. Et puis, probablement qu'il y a aussi des diabètes sous-jacents qui ne sont pas diagnostiqués", a expliqué le Dr Sophie Marqué, médecin réanimateur. Ce rajeunissement des malades du coronavirus s'explique d'abord par la vaccination des plus âgés, qui commence à produire ses effets. Si la part des 20-39 ans reste relativement basse en réanimation, ce sont les 40-59 ans et les 60-79 ans qui progressent le plus depuis le début de l'année. Alors que la tendance est à la baisse chez les plus de 80 ans. Et contrairement à leurs aînés, les plus jeunes tardent souvent à se faire hospitaliser.