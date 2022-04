Rébellion à Shanghai : la Chine craint un effet domino

Dans le reportage en tête de cet article, une femme âgée pousse un cri déchirant. La vieille dame est emmenée de force après avoir été testée positive au covid. Des cris aussi jeudi dans un autre quartier de Shanghai. La police a fait une descente dans la résidence et a entraîné sans ménagement les habitants dehors. Leurs appartements sont réquisitionnés pour y installer un centre de quarantaine. Les habitants tentent de résister à la police, mais en vain. Une contestation sans précédent alors que Shanghai est confiné depuis deux semaines. "C'est le cœur à la fois de l'économie chinoise qui est touchée, mais surtout de la classe moyenne, celle qui est la plus connectée vers l'extérieur, celle qui sans doute soutenait le régime pour sa stabilité. Mais tout d'un coup réalise quelles sont les conséquences dramatiques des prises de décision de Pékin peuvent avoir", a expliqué Valérie Niquet, spécialiste Asie de la Fondation pour la recherche stratégique. Ras-le-bol bol contre ce confinement radical et contre l'absence d'approvisionnement en nourriture. De nombreuses vidéos de contestation ont aujourd'hui disparu des réseaux sociaux chinois. À quelques mois du 20e congrès du Parti communiste chinois, où Xi Jinping joue sa réélection, le gouvernement s'accroche à la politique du zéro covid pour contenir cette flambée épidémique. À Shanghai, hier, 24 820 nouveaux cas, l'immense majorité était asymptomatiques. "Le risque pour le Parti communiste chinois, c'est l'effet domino de cette contestation. Face à cette sensibilité, le parti n'accordera pas de marge de manœuvre en terme d'expression. La censure se renforcera probablement dans les prochaines semaines", a prévenu Alice Ekman, analyste Asie de l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. La situation radicale de Shanghai inquiète les habitants de Pékin. Ils font des stocks de nourriture, car ils redoutent d'être confinés à leur tour dans les prochains jours. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J. Jankowski