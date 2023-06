Rébellion de Wagner : le point sur la situation

Suite à cette rébellion du groupe Wagner, les contrôles sont en train de se renforcer autour du Kremlin. Des policiers en civil contrôlent pour vérifier les accréditations. En venant à Moscou, on voit plusieurs voitures de police et des policiers armés devant les commissariats, les bâtiments officiels importants comme la Douma ou le Conseil de la fédération de la Russie. Pourtant, malgré tous ces signaux, les Russes continuent de vaquer leurs occupations comme un samedi matin ordinaire. Un changement de ton a quand même été dans les réponses des Moscovites après le discours de Vladimir Poutine qui était un discours très martial et très alarmant. Plusieurs Russes disent vouloir être protégés par les autorités. Alors maintenant tout est possible. Peut-être que la population va se tourner vers le président russe qui en sortirait renforcer mais peut-être pas. Il n'y a aucune certitude, mais désormais tout le sort de Moscou, dans les heures qui viennent, dépend de la réaction de l’armée russe. TF1 | Duplex J. GARRO