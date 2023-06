Rébellion de Wagner : une opportunité pour les Ukrainiens ?

Pas de trêve sur la ligne de front, les Ukrainiens continuent de bombarder des positions russes, dans la région de Donetsk (Ukraine). L'ennemi, toujours présent, répond et oblige les soldats ukrainiens à se mettre à l'abri. Même si les combats font rage, l'armée ukrainienne annonce des avancées sur le front Est, ce samedi 24 juin. Est-ce la conséquence du repositionnement des troupes de Wagner vers la Russie ? Les Ukrainiens qu'on a croisés à Odessa, veulent croire à un moment décisif dans la guerre. "Je suis heureux pour une chose : les Russes vont enfin comprendre ce qu'on vit depuis un an et demi, c'est leur tour maintenant.", dit un habitant. Les Ukrainiens sont à la fois fascinés et inquiets par ce qui se passe en Russie. Certes, personne n'imagine la fin rapide des combats, mais il y a aussi pour l'Ukraine beaucoup d'opportunités à saisir dans cette crise. Pour le président ukrainien, cette crise russe n'est pas une surprise. Selon lui, Vladimir Poutine a très peur. "Celui qui choisit le chemin du mal s'autodétruit.", dit-il. Le voisin Polonais est en état d'alerte, les yeux rivés vers Moscou. Plus à l’Ouest, la France comme l'Allemagne restent prudentes et disent suivre la situation en permanence. TF1 | Reportage C. Abel, B. Christal, L. Lassalle, F. Amzel