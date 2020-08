Rebond de l'épidémie de Covid-19 : faut-il être alarmiste ?

C'est un record depuis le mois de mai. En 24 heures, la France a enregistré 3 310 nouveaux cas de Covid-19. L'augmentation des cas est plus importante chez les 15-44 ans, plus 46% en une semaine. Le nombre de cas pour 100 000 habitants est aussi scruté avec attention. Il s'élève à 17,3 cette semaine contre 5,7 début juillet. Le seuil de vigilance est dépassé. Le nombre de foyers épidémiques grandit lui aussi. En moyenne, on découvre 25 nouveaux clusters chaque jour. Il y a trois semaines, c'était seulement cinq. En revanche, le nombre d'hospitalisations reste bas et celui des personnes en réanimation diminue. À cause du coronavirus, environ 380 personnes sont actuellement en réanimation contre 481 il y a un mois. Une situation stable, puisque les 15-44 ans touchés en ce moment développent des formes bénignes de la maladie. "Il n'y a pas de quoi s'inquiéter à l'hôpital en terme de capacité. On a 380 personnes en réanimation alors qu'on a une capacité de 7 000 lits de réanimation", assure le Dr Patrick Berche, membre de l'Académie nationale de médecine. Le nombre de décès est stable depuis un mois, moins de 30 par jour, bien loin du pic de l'épidémie.