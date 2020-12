Rebond de l'épidémie : l'Europe se reconfine

C'en est fini des courses de Noël à Londres. Les magasins ferment ce samedi soir sans préavis, et jusqu'au 31 décembre dans la capitale et le sud-est de l'Angleterre. "Normalement, ils nous préviennent un peu en avance pour s'organiser. C'est inquiétant que ce soit si soudain, même si on savait que ça allait arriver", regrette Alex Skyme, vendeuse (Roaume-Uni). Le virus circule trop vite. Une nouvelle souche a été détectée, il y a quelques jours. "Si nous sommes certains que cette nouvelle souche se transmet plus rapidement, il n'y a aucune preuve qu'elle soit plus mortelle ou qu'elle ne cause une forme plus sévère de la maladie, précise Boris Johnson, Premier ministre britannique. Et pour les Italiens aussi, c'est le dernier week-end avec des déplacements libres à travers le pays. Alors, beaucoup ont pris le devant. Dès lundi, pour voyager, il faudra un motif impérieux. Les commerces de détails et les bars, les restaurants seront fermés. Et seule une sortie par foyer et par jour sera autorisée. D'où l'affluence cet après-midi dans les rues et les boutiques. La Suède qui n'avait pris aucune mesure jusqu'à aujourd'hui recommande le port du masque dans les transports en commun. Le pays limite à quatre le nombre de convives par table dans les restaurants. L'Autriche, elle, attendra le lendemain de Noël pour un troisième confinement strict et long, du 26 décembre au 24 janvier. Et si tout va bien, les écoles et les commerces pourront rouvrir dès le 18 janvier. La Suisse ferme ses restaurants et ses établissements culturels dès mardi, mais laisse aux autorités locales la possibilité de fermer les pistes et les remontées mécaniques. Le virus s'impose partout en Europe. Il vide les rues comme à Prague. Un couvre-feu est désormais instauré partout dans le pays entre 23h et 5h du matin.