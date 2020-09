Recensement de la faune sous-marine dans les Calanques de Marseille

Ils sont scrutés, observés sous tous les angles et font l'objet de toutes les attentions. À trente mètres de profondeur, une vingtaine de plongeurs recensent un à un les habitants des fonds marins. Mérou, Corb et grande nacre, des espèces protégées dont la santé en dit long sur la préservation de la faune marine. Une demi-heure plus tôt, les plongeurs, tous bénévoles, se préparent pour cette exploration qui a lieu une seule fois par an. Cette plongée à la découverte des espèces emblématiques de la Méditerranée leur permet de suivre leur évolution d'année en année depuis seize ans. Cette fois, le bilan est excellent. "L'accroissement des populations est très net", constate Nicolas Chardin, directeur adjoint du Parc national des Calanques. Au-delà du plaisir, cette exploration est surtout pour ces plongeurs une question d'engagement pour la protection de la réserve des Calanques. Ces gardiens de la mer sont une centaine chaque année à se mobilier pour préserver la diversité de cette faune marine.