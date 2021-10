Recharger sa voiture électrique : la fin de la galère ?

Recharger sa voiture électrique en 5 ou 10 minutes seulement, c'est le rêve de tout Français ayant fait le choix d'abandonner les voitures thermiques. C'est désormais possible pour les habitants de Rennes. Ces nouvelles bornes ultra-rapides sont reliées à des batteries installées dans un bâtiment. Ces dernières stockent le courant électrique, puis le transforment en énergie disponible dès que l'on positionne sa carte bleue sur l'écran. La Bretagne est la première région à s'équiper, mais sur l'ensemble du territoire, le manque de simple borne rechargeable est criant. C'est le cas en Auvergne. À Thiers, trouver une borne est très difficile et certaines bornes ne fonctionnent pas. Cela alors qu'il faut compter trois heures et trois heures trente pour une recharge complète d'un véhicule. Pour Stéphane Grenier, dirigeant de l'espace automobile DMO 63, la région Auvergne ne se prête tout simplement pas aux voitures électriques. Dans les deux ans à venir, 600 bornes ultra-rapides seront installées sur tout le territoire.