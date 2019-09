Réchauffement climatique : des milliers de jeunes se mobilisent

Dix mille manifestants à Paris et plusieurs centaines de milliers à travers le monde sont descendus dans la rue dans le cadre d'une manifestation planétaire pour le climat. "Il n'y a pas de planète B" : ce slogan a été repris un peu partout. Dans les rues de Nairobi au Kenya, de New Delhi en Inde, ou encore de Kaboul en Afghanistan. L'Australie est le pays qui s'est le plus mobilisé ce vendredi, il est aussi l'un des plus touchés par le réchauffement climatique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.