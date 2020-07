Réchauffement climatique : le glacier blanc des Écrins recule d'année en année

Dans le massif des Écrins, le glacier blanc attire de nombreux vacanciers. Ces derniers savourent ce paysage unique comme une récompense. Une expérience qui pourrait bien disparaître, car leurs neiges ne sont plus éternelles. Le réchauffement climatique le fait reculer d’année en année. Mais là où la glace se retire, une autre vie apparaît. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.