Réchauffement climatique : les coraux font de la résistance

Dans le monde, 20% des récifs coralliens ont été définitivement détruits ces dernières décennies. C'est une disparition particulièrement inquiétante, car ces organismes sont aussi un lieu de vie pour un tiers des espèces marines. Dès 2050, l'intégralité des coraux de la planète pourrait disparaître. Mais les scientifiques viennent de découvrir des espèces plus résistantes et leur ultime mécanisme de survie, la fluorescence.