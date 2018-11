Réchauffement climatique : les solutions envisagées par les scientifiques

Le réchauffement climatique inquiète les scientifiques. Ces derniers réfléchissent à plusieurs solutions pour refroidir l'atmosphère. Parmi elles, le renvoi d'une partie du rayonnement solaire et les épandages de calcite. Les scientifiques chinois, eux, ont commencé à expérimenter la création des nuages à partir de l'eau de mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.