Réchauffement : Miami déracine ses palmiers

Ils ont ce don de vous envoyer instantanément en vacances. Quand ce sont les palmiers qui s'en vont, ça surprend. Mais que font-ils avec les palmiers vieux de 75 ans ? Ils le redéplacent pour le replanter plus loin, à quelques rue de là, à Miami Beach. C'est un voyage qui s'avère très délicat. Pourquoi déplacent-ils ces palmiers ? Pour le comprendre, direction dans un parc de la ville où il fait chaud souvent. La région vit 150 jours par an à plus de 28 °C. Ici, les palmiers sont nombreux, mais sont trop espacés et n'offrent pas assez d'ombres. Alors, il faut soit les rapprocher les uns des autres, soit les retirer pour planter de nouveaux arbres comme de gumbo limbo ou de gaïac. Avec son feuillage moins fourni, le palmier projette moins d'ombre que le gumbo limbo. Aussi, il capture moins de CO2, car la photosynthèse se fait moins bien sur une plus petite surface de feuilles. Ensuite, avec ses racines moins étendues, le palmier capte moins d'eau dans le sol et il en restitue moins dans l'air. Sans compter les fortes pluies mieux absorbées par les autres arbres. Bref, le palmier n'est pas le mieux adapté pour lutter contre le changement climatique. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard