Récolte des pommes : petites et en avance

Au premier coup d'œil, les vergers sont verts, pourtant les pommes sont desséchées. "C'est un phénomène de cuisson, qui est intervenu avec l'accent du soleil", explique ce producteur de cidre. Avec la chaleur, les fruits sont moins nombreux, plus petits, et surtout, une partie de la récolte est déjà au sol. Ce sont des pommes perdues pour René Petrich. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, cette entreprise familiale anticipe une perte record. "En termes de volume de production, on s'attend cette année, sauf avoir une bonne surprise en termes de pluies dans les quinze jours ou trois semaines qui viennent, à une baisse de production allant de 40%", témoigne Jean Petrich. Cela représente 260 tonnes de pommes en moins à presser. Pour cette ferme, ce sont des milliers de bouteilles de cidre qui ne pourront être commercialisées. Cette année, faute de quantité, la qualité sera au rendez-vous, et la livraison sera même précoce. La récolte devrait commencer mi-septembre, avec plus de deux semaines d'avance. TF1 | Reportage A. Guérard, A. Vulliez