Reconditionnement : la deuxième vie des appareils électriques

Certaines entreprises se sont spécialisées dans le reconditionnement d'appareils électriques. Ce marché à la fois écologique et économique est en pleine croissance. Appareils électroménagers ou ordinateurs portables, ces produits sont remis à neuf et vendus jusqu'à 70 % moins chers. En 2018, 140 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.