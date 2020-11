Reconfinement : certains maires soutiennent les petits commerces et les autorisent à ouvrir

Si durant le premier confinement, les petits commerces ont accepté leur sort avec résignation, cette fois-ci, ils crient à l'injustice. Ceux qui ont été contraints de fermer dénoncent une concurrence déloyale des grandes enseignes. Face à leur désarroi, certains maires ont décidé de passer outre les décisions du gouvernement. A Migennes, par exemple, un arrêté municipal a permis aux commerces non-alimentaires d'ouvrir leurs portes durant le reconfinement. Il va sans dire que cette nouvelle ravit les commerçants. Pour ces derniers, celle-ci rétablit l'équité avec les hypermarchés encore ouverts et les géants d'Internet. Du côté des habitants, les avis sont partagés. Par contre, ces ouvertures restent illégales et passibles de 135 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.