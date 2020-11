Reconfinement : la fronde des petits commerces continue

Pour tenter de calmer la fronde des libraires, le gouvernement a fermé les rayons culturels des hypermarchés et des Fnacs. Mais cela n'est pas suffisant. Comme ces commerçants, les fleuristes et les coiffeurs contestent également les règles de ce deuxième confinement. La colère monte dans les salons car bien qu'ils soient fermés, la coiffure à domicile reste tolérée. Une décision qui suscite l'incompréhension. Matignon et Bercy disent comprendre la grogne générale. Depuis samedi, ils consultent les organisations professionnelles et se concertent. Selon Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, nous pourrions rouvrir un certain nombre de commerces d'ici le 12 novembre prochain si la situation sanitaire le permet. Mais cette réouverture est soumise à certaines conditions, dont le renforcement du protocole sanitaire par exemple. Pour réduire un peu plus le risque de propagation du virus, une mise en place des systèmes de rendez-vous dans les boutiques de quartiers est aussi envisageable.