Reconfinement : la résistance gagne aussi les catholiques

Le conseil d'Etat avait rejeté un recours déposé par l'Épiscopat, mais ce week-end, des prières sont organisées devant les églises. À Nantes, des catholiques assidus réclament la réouverture de leur église. En cette période de coronavirus, elle a été fermée sur décision de l'Etat, comme tous les lieux de culte du pays. Des prières de rue ont aussi été organisées à Rennes samedi. Et c'est le même mécontentement et incompréhension chez les fidèles. Des dizaines de manifestations comme celles-ci se multiplient un peu partout dans l'Hexagone, mais pas sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris, interdite par la préfecture. En effet, vendredi, lors d'une messe en extérieur, les autorités ont constaté que les gestes barrières n'ont pas été appliqués. Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, lui, rappelle que les églises restent ouvertes pour les recueillements individuels. Il invite les prêtres à filmer leurs messes et à les retransmettre sur Internet.