Reconfinement : Londres sous cloche pour Noël

Les images sont frappantes à Londres (Royaume-Uni). Un silence pesant, des rues vides et une ville figée. Pourtant, en ce moment, les commerçants devraient commencer à ouvrir leurs magasins. En effet, le couperet est tombé samedi. Deux semaines après un déconfinement partiel, seize millions de Britanniques devront rester chez eux à Noël. En conséquence, la gare de Saint-Pancras a été prise d'assaut samedi. L'objectif serait de rejoindre rapidement sa famille avant que ce soit interdit. Ce dimanche, Londres s'est métamorphosé. À Covent Garden, un lieu où se trouvent de nombreux magasins, des pubs, des restaurants et des théâtres, il n'y a quasiment aucun touriste. Pourtant, ce lieu est d'habitude bondé à l'approche de Noël. Tous les magasins sont également fermés. Pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie, de nombreux Londoniens vont devoir changer leur plan pour les fêtes. Rares sont ceux qui s'attendaient à ce reconfinement brutal. Le Royaume-Uni est le pays le plus touché d'Europe par le Covid avec 67 000 morts.