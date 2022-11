Reconquête de Kherson : une femme au front

Tatiana Chornovol est cheffe d'une unité de lutte anti-tank. Elle nous montre les positions qu'elle-même et son groupe ont reprises aux Russes. Malgré la tranchée, l'ennemi n'a pas pu résister à l'assaut ukrainien. Les tankistes russes ont été pris au revers. Très fière, Tatiana nous montre la frappe qu'elle a elle-même réalisée avec un missile Stugna, un tir à 3 000 mètres de distance. Tout près, l'un des villages porte les stigmates des récents combats avec son centre culturel qui servait encore de QG aux Russes pour le secteur et sa salle de spectacle hors d'usage. Si cette position a été reconquise il y a quelques semaines, les Russes, eux, ne se trouvent qu'à douze kilomètres, sur une ligne qu'ils ont entrepris de défendre avec pas mal de résistance. Après une contre-offensive spectaculaire en septembre, les Ukrainiens se heurtent donc à plus de résistance de la part de l'ennemi sur la route de Kherson ces derniers jours. Mais cela ne les empêche pas d'être sûrs : la reconquête de tout le Sud de l'Ukraine, y compris de la Crimée, n'est qu'une question de temps. TF1 | Reportage M. Scott, P. Lormant, G. Haurillon