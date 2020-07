Reconstruction de Notre-Dame : le choix stratégique des matériaux

La charpente de Notre-Dame sera rebâtie en bois, du chêne comme au XVII et XVIIIème siècle. Un bois qui a fait ses preuves. Il a tenu 800 ans. Il en faudra au total 500 tonnes. La toiture sera refaite en plomb, qui n'est dangereux que sous-forme de poussière. 300 tonnes seront nécessaires, exactement comme à l'origine. Et la couverture de la flèche reprendra les formes imaginées par Viollet-le-Duc.