La reconversion professionnelle est-elle la solution pour réaliser des projets ?

Selon l'estimation de l'Insee publiée ce vendredi 27 avril, la croissance a atteint 0,3% entre janvier et mars. La ministre du Travail souhaiterait transformer cette hausse du PIB en emplois, en s'appuyant sur sa réforme de la formation professionnelle. Plus précisément, Muriel Pénicaud a dit vouloir donner aux salariés l'envie d'avoir des projets. Dans cette optique, certains travailleurs passent parfois par la reconversion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.