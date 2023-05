Record : 927 kilomètres de bouchons

Jusqu'à tard ce dimanche soir, il va falloir prendre son mal en patience. La journée était classée noire par Bison Futé dans le sens du retour. Avec quatre jours pour ce pont de l'Ascension, le plus long de l'année, les embouteillages sur les autoroutes de France ne sont pas une surprise. "On est parti un peu plus tôt. On anticipait. On est parti vers 14h30-15h. Finalement, je trouve que tout le monde a eu la même idée", raconte un automobiliste. Il est difficile de trouver une place sur l'aire de repos de l'autoroute A13 dans le sens Normandie Île-de-France, une des plus chargées dimanche soir. La météo particulièrement clémente ce week-end a incité les Franciliens à s'évader. "On a passé un week-end magnifique, et là, c'est une catastrophe. En vérité, s'il y avait les hélicoptères, ça aurait été magnifique. Mais il fait beau, ça va", dit un autre automobiliste. "On a mis 3 heures pour faire 200 km. Et il en reste 70 et je pense qu'on en a encore pour 2 heures", affirment deux conductrices. Un pic de 927 km de bouchons cumulés a été enregistré l'après-midi. La situation s'améliore, mais reste compliquée pour rejoindre la capitale sur les autoroutes A13, A6 et A11. Il est également difficile dans le Sud entre Avignon et Valence, mais les automobilistes restent philosophes. Il faut garder le sens de l'humour. À 20 heures, on comptait encore plus de 500 km de bouchons. Le retour à la normale est espéré après 23 heures. TF1 | Reportage C. Abel, G. Bertrand, B. Chastagner