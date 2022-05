Record du monde : il surfe une vague de 9 étages

C'est désormais officiel. L'Allemand Sebastian Steudtner a détrôné l'ancien record du monde de la plus grosse vague surfée, 24,38 m de haut. L'homme de 37 ans a chevauché un monstre haut de 26,21 m le 29 octobre 2020, à Nazaré au Portugal. C'est l'équivalent d'un immeuble de neuf étages. Il aura fallu un an et demi pour que l'exploit soit certifié et entre au Guinness des records, mardi dernier. Plusieurs images de la séquence vidéo ont été extraites et analysées, et c'est notamment en utilisant la taille du jet-ski et celle du surfeur qu'il a été possible de mesurer l'exploit. Ce qu'on ne voit pas sur ces images, explique Sebastian sur son compte Instagram, c'est qu'il pleurait à cause du vent. À 80 km/h, son visage était écrasé par la vitesse et jamais il n'avait surfé si vite. Un rêve de gosse qu'il réalise à 37 ans dans l'un des plus célèbres spots de surf du monde, où rares sont ceux qui peuvent, comme lui, affronter ces monstres marins. Le petit Allemand né en Bavière a mis trois ans à convaincre ses parents de le laisser partir s'installer à Hawaï alors qu'il n'était qu'un adolescent. Aujourd'hui, tout le monde sait pourquoi. TF1 | Reportage S. Pinatel, C. Bouchereau, B. Chevalier, A. Dubail